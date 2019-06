Klopps Team versteigert zum Champions League-Sieg Liverpool-Trikots bei United Charity / Roberto Firmino, Virgil van Dijk & Co. unterstützen mit der Auktion die Organisation Stars4Kids (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Zum 6. Champions League-Sieg der Vereinsgeschichte denken dieStars des FC Liverpool nicht nur ans Feiern, sondern auch an die guteSache: Zugunsten der Hilfsorganisation Stars4Kids versteigern TrainerJürgen Klopp sowie Roberto Firmino, Virgil van Dijk, Fabinho undAlisson Becker ihre signierten Trikots unter www.unitedcharity.de,Europas größtem Charity-Auktionsportal. Auch Liverpool-Star Mo Salahversteigerte erst vergangene Woche ein signiertes Trikot bei UnitedCharity und erlöste damit mehr als 1.500 Euro. Die Erlöse deraktuellen Auktionen fließen ohne Abzug in das Stars4Kids-Projekt"Bola pra Frente" in Rio de Janeiro, das Kindern und Jugendlichen ineinem Problemviertel Kurse in verschiedenen Sportarten, Sprachen undviele anderen Bereichen anbietet, um zu verhindern, dass sie in dieSpirale von Gewalt und Kriminalität geraten.United Charity versteigert laufend Dinge und Erlebnisse, die mannormalerweise nicht kaufen kann, für den guten Zweck. DasInternet-Bietverfahren ermöglicht es Menschen weltweit, orts- undzeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützigeStiftungs GmbH wurde 2009 von Dagmar und Karlheinz Kögel ins Lebengerufen und erzielte seither mehr als 8,4 Millionen Euro. DieAuktionserlöse fließen zu 100 Prozent in gemeinnützige Organisationenund Einrichtungen.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8701Fax: +49 7221 366 8709Mail: Aline.Tittelbach@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell