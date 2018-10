Klöckner wirbt für Umdenken bei Debatten über Landwirtschaft

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts heftiger Debatten über die Ausrichtung der Landwirtschaft hat Bundesagrarministerin Julia Klöckner Bauern wie Verbraucher zu einem Umdenken aufgerufen.



"Es ist gut, dass es ein ausgeprägtes Umweltbewusstsein in unserer Gesellschaft gibt", sagte die CDU-Politikerin am Mittwochabend in Berlin. Nun gelte es, auch ein "Landwirtschaftsbewusstsein" auszuprägen. Dafür müsse die Branche aus der Verteidigungshaltung heraus und auch Beteiligung akzeptieren. "Sie muss erklären, muss sich öffnen, muss diskutieren und akzeptieren, dass manche gängige Praxis, gerade in der Tierhaltung, nicht mehr den gesellschaftlichen Erwartungen entspricht."

Mit Blick auf die Verbraucher sagte Klöckner, romantisierende Bilder lebten weiter, obwohl sich die Realität fortentwickelt habe. "Haben wir Mut und ersetzen wir die Potemkinschen Streichelbauernhöfe in unseren Köpfen." Das Ziel müsse sein, dass sich das Bauchgefühl der Verbraucher neuen Erkenntnissen anpasse. "Wir müssen vermitteln, dass Technik auch in der Landwirtschaft für Sicherheit und Innovationen steht. Für Modernität, die den Tieren und den Böden dienlich ist."/sam/DP/he