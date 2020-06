Klöckner will mehr dezentrale Schlachtbetriebe

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Saarbrücken (ots) - Nach den jüngsten Corona-Ausbrüchen in großen Schlachtbetrieben fordert Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) ein Umdenken in der Branche. Klöckner sagte der "Saarbrücker Zeitung" (Freitag): "Ich bin der Auffassung, dass wir künftig wieder mehr dezentrale Betriebe brauchen, und es sie auch geben wird."Die Größe der jetzigen Unternehmen habe Auswirkungen auf die Ausbreitung des Virus. "Die Corona-Krise wirkt in der Schlachtbranche wie in vielen anderen Bereichen als Brennglas", betonte Klöckner. Momentan herrsche durch das Delegieren auf Subunternehmer "in weiten Teilen organisierte Verantwortungslosigkeit - zu Lasten der Beschäftigten. Dabei kann und wird es nicht bleiben."An diesem Freitag lädt Klöckner Tierhalter, Schlachtereien, Ernährungswirtschaft und Lebensmittelhandel zu einem Branchengespräch Fleisch ein, um die Lage am Markt zu erörtern.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/57706/4634310OTS: Saarbrücker ZeitungOriginal-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell