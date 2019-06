Klöckner will Zuckerverbot für Kindertees

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) will Zucker und andere Süßungsmittel in Baby- und Kleinkindertees verbieten. "Unsere Kleinsten zu schützen, ist mir besonders wichtig. Deshalb werde ich den Zusatz von Zucker und anderen süßenden Zutaten in Baby- und Kleinkindertees verbieten", sagte Klöckner der "Bild am Sonntag".

"Eine entsprechende Verordnung, die das ermöglicht, habe ich jetzt vorgelegt", so die CDU-Politikerin weiter. Der Entwurf für eine Änderung der Fruchtsaft- und Erfrischungsgetränkeverordnung soll am Montag in die Ressortabstimmung gehen.

