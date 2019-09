Klöckner will bei 'Waldgipfel' Pläne für Hilfen vorstellen

BERLIN (dpa-AFX) - Massive Schäden durch Trockenheit und Borkenkäfer in deutschen Wäldern sind am Mittwoch (13.30 Uhr) Thema einer Konferenz in Berlin.



Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) will bei einem "Nationalen Waldgipfel" Pläne für Hilfsmaßnahmen vorstellen, die den Wald auch besser gegen den Klimawandel wappnen sollen. Dabei geht es unter anderem um Aufforstungen zerstörter Flächen. Klöckner hatte bereits eine halbe Milliarde Euro zusätzliche Bundesmittel in Aussicht gestellt, dazu sollen Beiträge der Länder kommen. Zu der Konferenz mit Reden und Fachforen werden Vertreter von rund 170 Organisationen erwartet./sam/DP/he