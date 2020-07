Klöckner will Tierwohl und Nährwertkennzeichnung in EU voranbringen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesagrarministerin Julia Klöckner will in der deutschen EU-Ratspräsidentschaft mehr Tier- und Umweltschutz in der Landwirtschaft voranbringen.



Auf der Agenda stehe ein einheitliches europäisches Kennzeichen für Fleisch, das Verbrauchern Entscheidungen für mehr Tierwohl ermögliche, sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch in Berlin. Bei den Beratungen über die künftige EU-Agrarfinanzierung sei klar, dass "ein Systemwechsel" komme. Es werde eine Neuausrichtung zu mehr Umwelt- und Klimaschutz und entsprechenden Auflagen geben. Auch um dies zu finanzieren, sei ein angemessenes Agrarbudget notwendig. Umweltstandards müssten einheitlich für alle EU-Staaten gelten.

Klöckner strebt zudem Fortschritte bei einem europäischen Rahmen für eine neue Nährwertkennzeichnung an. Deutschland und einige andere EU-Länder werben für das aus Frankreich stammende Logo Nutri-Score, das neben Zucker, Fett und Salz auch günstige Bestandteile in eine Gesamtbewertung einbezieht. Weiteres Thema im kommenden halben Jahr sollen Lehren aus der Corona-Pandemie für künftige Krisen sein.

In der deutschen Präsidentschaft plant Klöckner für das letzte August-Wochenende ein Agrarministertreffen in Koblenz unter Corona-Auflagen. Vorgesehen ist auch eine Weinanbau-Exkursion. "Es wird Zeit, dass wir uns wieder echt sehen", sagte sie mit Blick auf wochenlange Corona-Beschränkungen. Richtiges Verhandeln gehe über Videokonferenzen nicht wirklich gut./sam/DP/mis