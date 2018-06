Klöckner will Pläne für weniger Zucker und Fett voranbringen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesernährungsministerin Julia Klöckner will Pläne für weniger Zucker, Fett und Salz in Fertigprodukten voranbringen.



Bis Anfang Juli solle die Wirtschaft konkrete Vorschläge dazu machen, sagte die CDU-Politikerin am Dienstag in Berlin. Bis Jahresende wolle sie dann ein Konzept für eine nationale Strategie vorlegen. Im Fokus stehen sollen besonders für Kinder beworbene Lebensmittel, Produkte mit hohem Salzgehalt und stark gezuckerte Erfrischungsgetränke.

Ein erster Anlauf dafür noch unter der alten großen Koalition hatte erhebliche Proteste der Branche ausgelöst, auch wenn manche Hersteller selbst ähnliche Programme gestartet haben.

Mit Forschungsförderung und Bildungsangeboten stärker in den Blick nehmen will Klöckner auch gesündere Ernährung bei älteren Menschen./sam/DP/tos