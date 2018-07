Klöckner will Digitalisierung der Landwirtschaft vorantreiben

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) will die Digitalisierung in der Landwirtschaft rasch vorantreiben. "Ich werde mein Ministerium neu organisieren und stärker auf Digitalisierung fokussieren - zum Beispiel durch Digitalisierungsreferenten in jeder Abteilung und einen Steuerungskreis", kündigte die stellvertretende CDU-Chefin im Gespräch mit dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Samstagausgabe) an. Angesichts der lückenhaften Abdeckung mit Breitbandanschlüssen auf dem Land forderte Klöckner eine "Versorgungsoffensive": "Die Welt wartet nicht auf uns", sagte Klöckner und verwies auf die globale Konkurrenz: "In den abgelegensten Regionen Chinas steuern die Landwirte schon vieles mit dem Handy direkt vom Acker."

Eine digitalisierte Landwirtschaft helfe auch beim Einsparen von Ressourcen: "Künftig muss der Traktor zum Beispiel nur einmal übers Feld fahren: Sensoren erkennen, welche Pflanzen Dünger und welche Pflanzenschutzmittel brauchen. Das Ganze ist zentimetergenau", so Klöckner.

Foto: über dts Nachrichtenagentur