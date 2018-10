Klöckner will CDU-Regionalkonferenzen für Kandidatenvorstellung

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - CDU-Vizechefin Julia Klöckner hat angesichts von mehreren Bewerbern um den CDU-Parteivorsitz die Einberufung von Regionalkonferenzen gefordert. "Wichtig wird sein, dass sich die Kandidaten den Mitgliedern nun vorstellen, sie die Möglichkeit haben, die Personen und ihre Ideen und Vorstellungen besser kennenzulernen", sagte Klöckner der "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe). "Regionalkonferenzen hielte ich hierfür für ein gutes und geeignetes Format."

Für sich selbst schloss Klöckner eine Kandidatur aus. "Es mangelt ja nicht an Kandidaten", sagte sie. Als Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft und Landesvorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz habe sie einen wirklich vollen Terminkalender, gerade auch mit Blick auf die anstehenden Kommunalwahlen. "Da habe ich nicht vor, auch noch den Parteivorsitz zu übernehmen." Inhaltlich betonte Klöckner, zusammen mit der Diskussion um das Grundsatzprogramm werde es auch darum gehen, in welche Richtung die Volkspartei CDU in diesen Zeiten steuern wolle. "Ich meine, die CDU muss weder nach rechts oder nach links rücken, sondern breiter werden. Das ist Volkspartei."

Foto: über dts Nachrichtenagentur