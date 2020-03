Klöckner will Asylbewerber schnell in Landwirtschaft einsetzen

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - In der Coronakrise dringt Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) auf den Einsatz von Asylbewerbern in der Landwirtschaft, um den Ausfall von Saisonarbeitern auszugleichen. Asylbewerbern, die bisher ein Beschäftigungsverbot hätten, solle "kurzfristig eine Arbeitsaufnahme in der Landwirtschaft" ermöglicht werden, sagte die CDU-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben). "Viele kommen aus sicheren Herkunftsländern wie Albanien, Bosnien und Herzegowina, Serbien oder Montenegro und wollen mitanpacken, sich einbringen."

Zahlreiche Helfer hätten sich bereits auf der Plattform "daslandhilft" gemeldet. "Der Ansturm ist riesig - über 30.000 Inserate gab es allein in den ersten fünf Tagen", sagte Klöckner.

Foto: über dts Nachrichtenagentur