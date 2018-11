Klöckner will Alternativen zu betäubungsloser Ferkelkastration

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) dringt auf die Entwicklung von Alternativen zur umstrittenen Kastration von Ferkeln ohne Betäubung.



"Wir sind alle in der Pflicht, die kommenden zwei Jahre zu nutzen, um tierschutzgerechte Alternativen in der Praxis zu etablieren", sagte sie laut Ministerium anlässlich eines Treffens mit Branchenvertretern am Dienstag in Berlin. "Eine weitere Verlängerung der Übergangsfrist wird es mit mir nicht geben."

Hintergrund ist, dass die große Koalition das zum 1. Januar 2019 greifende Verbot der betäubungslosen Kastration von Ferkeln um zwei Jahre verschieben will. Dies soll an diesem Donnerstag im Bundestag beschlossen werden.

In Deutschland werden Millionen Ferkel wenige Tage nach der Geburt ohne Betäubung kastriert. Diese traditionelle Methode soll vermeiden, dass Fleisch von Ebern einen strengen Geruch und Beigeschmack bekommt. Tierschützer hatten heftig kritisiert, dass sie nicht zu dem Treffen des Bundesagrarministeriums eingeladen worden seien.