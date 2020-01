Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Düsseldorf (ots) - Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat alarmiertauf das Vorrücken der Afrikanischen Schweinepest von Polen Richtung deutscheGrenze reagiert. "Das Risiko, dass die Afrikanische Schweinepest nachDeutschland eingeschleppt wird, ist nach wie vor hoch", sagte Klöckner derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag): "Der größte Risikofaktor für dieAusbreitung ist der Mensch." Die Ministerin verwies zugleich auf eine Reihe vonMaßnahmen der Bundesregierung, um das Virus aufzuhalten, kündigte an, diese zuintensivieren, und appellierte an die Bundesländer, "dies ebenfalls zu tun".Klöckner sagte, der Zoll führe in Kooperation mit den Veterinärbehördenverstärkt Kontrollen des persönlichen Reisegepäcks an Flughäfen durch -risikoorientiert mit Fokus auf die von der Afrikanischen Schweinepestbetroffenen Länder. Außer in Polen wurde das Virus im Baltikum, in Belgien,Bulgarien, Rumänien und in der Ukraine nachgewiesen. "In den vergangenen dreiJahren konnten so jährlich circa 10.000 bis 15.000 Kilogramm Lebensmittelbeschlagnahmt werden", betonte Klöckner. Die Regierung habe über 500.000mehrsprachige Informationsmaterialien an diejenigen verteilt, die häufigzwischen von dem Virus betroffenen Ländern und Deutschland reisen. "Wir richtenuns gezielt an Jäger, Landwirte, Pflegekräfte, die Bundeswehr, Fernfahrer sowiean Reisende durch Materialien in Zügen oder durch Plakate auf Raststätten",erklärte Klöckner. Seit 2018 seien für Prävention und Schutz vor derSchweinepest 304.000 Euro ausgegeben worden, hieß es aus ihremMinisterium.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4483418OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell