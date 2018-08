Klöckner stellt schnelle Hilfen für Viehhalter in Aussicht

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesagrarministerin Julia Klöckner hat rasche Hilfen für Viehhalter in Aussicht gestellt, denen wegen der wochenlangen Dürre Engpässe beim Futter drohen.



"Da werden wir schneller aktiv sein müssen", sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch in Berlin. Sie rief die Länder auf, Hilfsprogramme vorzulegen, damit der Bund dabei flankierend zur Seite stehen könne. Angesichts von Forderungen des Bauernverbands nach Milliarden-Nothilfen bekräftigte Klöckner, bei den Ackerbauern müsse die tatsächliche Erntebilanz vorliegen. Diese wird für Ende August erwartet. Die Schäden seien je nach Region in Deutschland sehr unterschiedlich, benötigt würden valide Daten./sam/DP/tos