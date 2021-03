Klöckner stellt Studie zu möglicher Tierwohlabgabe vor

BERLIN (dpa-AFX) - In der Debatte um mehr Tierschutz in den Ställen legt Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) am Dienstag (11.00 Uhr) eine Studie zu möglichen Preisaufschlägen für die Verbraucher vor.



Eine Expertenkommission um den früheren Ressortchef Jochen Borchert hatte eine "Tierwohlabgabe" angeregt, um Milliardeninvestitionen der Landwirte in bessere Haltungsbedingungen zu finanzieren.

Denkbar wären demnach unter anderem 40 Cent pro Kilogramm Fleisch und Wurst, umgesetzt werden könnte dies als Verbrauchssteuer. Klöckner hatte dies grundsätzlich unterstützt. Zu den rechtlichen Möglichkeiten der Finanzierung wurde aber eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben.

Der Bundestag hatte das Gesamtkonzept der Borchert-Kommission mit breiter Mehrheit unterstützt und die Regierung aufgefordert, noch bis zur Bundestagswahl im September eine Strategie auch mit Finanzierungsvorschlägen vorzulegen./sam/DP/stw