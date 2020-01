Klöckner startet Dialog zu Erwartungen an Landwirtschaft

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts anhaltender Proteste von Bauern startet Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) eine Dialogreihe zur Zukunft der Landwirtschaft in Deutschland.



Auftakt ist am Dienstag (10.30) eine Diskussionsveranstaltung auf der Agrarmesse Grüne Woche in Berlin, bei der es unter anderem um gesellschaftliche Erwartungen an die Lebensmittelproduktion gehen soll.

Ab dem Frühjahr sollen dann weitere Veranstaltungen in ganz Deutschland folgen. Ziel ist, Bauern, Umweltverbände, Verbraucher und Politik an einen Tisch zu bringen. Das "Nationale Dialogforum Landwirtschaft" hatte Klöckner im Dezember nach einem "Agrargipfel" bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) angekündigt.

Seit Monaten demonstrieren Landwirte mit Traktoren in deutschen Städten gegen geplante weitere Auflagen zum Umwelt- und Tierschutz sowie strengere Düngeregeln zum Grundwasserschutz. Sie fordern mehr Mitsprache und Wertschätzung für ihre Arbeit ein./sam/DP/stw