Klöckner plant nationalen Waldgipfel im September

BERLIN (dpa-AFX) - Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner will angesichts des Waldsterbens für September einen nationalen Waldgipfel einberufen.



"Unser Wald ist massiv geschädigt", sagte die CDU-Politikerin der "Rheinischen Post" (Donnerstag). "Nur mit vereinten Kräften stemmen wir die Mammutaufgabe, die vor uns liegt, um unseren Wald zu retten - nicht nur für uns, sondern für die nachfolgenden Generationen."

Noch im August werde sie ein Fachgespräch mit Vertretern der Wald-, Holzwirtschafts- und Umweltverbände und der Wissenschaft führen. "Es geht nicht nur um Investitionen in Millionenhöhe für Aufforstungen. Sondern auch um die langfristige Anpassung der Wälder an den Klimawandel", so Klöckner.

Die Forstminister der Union wollen am Donnerstag gemeinsam mit Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) darüber beraten, wie dem Wald geholfen werden kann./zeh/DP/zb