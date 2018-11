Klöckner kündigt Dürrehilfe für Waldbesitzer an

BOPPARD (dpa-AFX) - Angesichts der extremen Trockenheit in diesem Jahr hat Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) den Waldbesitzern eine Dürrehilfe von 25 Millionen Euro in Aussicht gestellt.



Diese sei im Haushaltsausschuss des Bundestags verteilt auf fünf Jahre bundesweit bewilligt worden, sagte sie laut Redemanuskript am Dienstag bei einer Mitgliederversammlung des Waldbesitzerverbands für Rheinland-Pfalz in Boppard am Rhein. Mit dem Geld sollten "Maßnahmen zur Prävention und Anpassung auf Extremwetterlagen" im Wald gefördert werden.

Klöckner erinnerte an die Sturmschäden im vergangenen Winter, die extremen diesjährigen Trocken- und Käferschäden sowie die Waldbrände. Viel Schadholz sei auf dem Markt. "Die Holzpreise sind stark gefallen." Viele Neuanpflanzungen hätten die Dürre nicht überlebt. Der Gesamtschaden für die Forstwirtschaft ist laut der CDU-Bundesvize auch vom künftigen Wetter abhängig und wohl erst 2019 genau zu beziffern.

Der am Dienstag neu gewählte Vorsitzende des Waldbesitzerverbands für Rheinland-Pfalz, Christian Keimer, sprach laut Mitteilung mit Blick auf die neue Finanzhilfe von einem ersten Anfang: "Es gilt abzuwarten, wie sich die Folgen der katastrophalen Dürre im Jahr 2019 entwickeln, um zeitnah nachzubessern." Zugleich erinnerte er daran, dass die 25-Millionen-Euro-Unterstützung des Bundes von den Ländern um insgesamt zwei Drittel aufgestockt werden soll. Keimer ist Bürgermeister der Stadt und Verbandsgemeinde Kastellaun im Hunsrück./jaa/DP/tos