Klöckner: Was für ein Rebound

Was für ein Rebound: Die Klöckner-Aktie (WKN: KC0100) gehört heute zu den stärksten aller SDAX-Werte. Mit einem Plus von +7,59% auf 4,68 Euro rückt die Aktie am Dienstag auf ein höheres Niveau vor als gestern vor Bekanntgabe der Gewinnwarnung um 16:27. Die Kursrallye wird befeuert von aufkommender Übernahmefantasie.

Aktienexperte David Varga vom Bankhaus Metzler (Kursziel 6,80 Euro) sieht in der Klöckner-Aktie ein Schnäppchen und einen potenziellen Übernahmekandidaten. Das wurde heute bekannt. Der Klöckner-Konzern musste im laufenden Jahr gestern bereits zum zweiten Mal die Prognose nach unten anpassen (wir berichteten), nachdem bereits im April geringere Gewinnaussichten dem Duisburger Stahlhändler zu schaffen machten.

