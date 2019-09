Klöckner: Verteilschlüssel für Wald-Hilfen steht im Dezember

MAINZ (dpa-AFX) - Über die Verteilung der Hilfen für den geschädigten Wald soll nach Angaben von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner im Dezember entschieden werden.



Das kündigte die CDU-Politikerin am Freitag vor rund 1000 demonstrierenden Waldbesitzern in Mainz an. Der Waldanteil variiere zwischen den Bundesländern stark. Insofern könne nicht der sonst übliche Verteilschlüssel verwendet werden, sagte Klöckner am Rande der Agrarministerkonferenz. Klöckner zufolge sollen in den kommenden vier Jahren mehr als 500 Millionen Euro aus dem Klimafonds dem Wald zugute kommen. Die Schäden seien zwar höher: "Wir werden aber nicht jeden Schaden ersetzen können."/chs/irs/DP/zb