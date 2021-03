Klöckner: Schon die ganze Woche für Ostereinkäufe nutzen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesagrarministerin Julia Klöckner hat an die Verbraucher appelliert, angesichts hoher Corona-Zahlen schon diese ganze Woche für Lebensmitteleinkäufe zum Osterfest zu nutzen.



"Das verhindert überfüllte Supermärkte", sagte die CDU-Politikerin am Montag. Wer vorausschaue, schütze sich, andere Kunden und die Marktmitarbeiter. Vor Ostern haben die Geschäfte am Karfreitag geschlossen, vor den Feiertagen am Sonntag und Montag ist am Samstag noch einmal geöffnet.

Mit Blick auf Ostereier rief Klöckner dazu auf, schon jetzt im Sinne des Tierwohls zu Eiern aus Haltung ohne Kükentöten zu greifen. Einige Supermärkte böten solche Produkte bereits an, die oft nur ein paar Cent teurer seien. Gesetzlich soll das millionenfache Töten männlicher Küken ab Anfang 2022 in Deutschland verboten sein./sam/DP/jha