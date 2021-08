Klöckner: Schnelle Hilfe für Bauern in Hochwassergebieten

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesagrarministerin Julia Klöckner hat angesichts von Millionenschäden bei Landwirten in den Hochwassergebieten im Westen Deutschlands rasche Unterstützung zugesichert.



Sie wolle dafür kämpfen, dass Betriebe in den betroffenen Regionen nicht aufgeben, sondern eine Zukunft haben, sagte die CDU-Politikerin am Montag in Berlin. Allein in Rheinland-Pfalz würden die Schäden auf 220 Millionen Euro geschätzt, in Nordrhein-Westfalen auf 52 Millionen.

Unterstützung solle nun konzentriert, koordiniert und schnell auf den Weg gebracht werden. Neben dem milliardenschweren Aufbaufonds von Bund und Ländern sind weitere, teils praktische Hilfen für Landwirte vorgesehen, wie Klöckner erläuterte. Sie nannte zum Beispiel Ausnahmegenehmigungen fürs Pflanzenschutz-Ausbringen per Hubschrauber oder Möglichkeiten, unversehrte Weinflaschen trotz gelöster Etiketten etwa als "Flutwein" vermarkten zu können.

Um Engpässe bei Tierfutter zu vermeiden, soll Bauern ausnahmsweise eine stärkere Nutzung von Flächen ermöglicht werden, für die sonst Umweltbeschränkungen gelten. EU-Zahlungen für zerstörte Flächen dürften nicht gestrichen werden. Statt Schadensmeldungen für jeden Einzelfall zu machen, müsse dies in ganzen Regionen mit Schäden auch mit Hochwasserkarten oder Bildern möglich sein. Klöckner forderte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) auf, dass steuerliche Entlastungen für Agrardiesel auch bei Aufräumarbeiten gelten sollten.

Flutschäden erstreckten sich über zahlreiche Bereiche. Lager und Silos stünden unter Wasser, teils könnten Kühe nur mit Notstrom gemolken werden, sagte Klöckner. Neben Feldern seien Wirtschaftswege zerstört, untersucht werden müsse die Bodenbeschaffenheit. Als Lehre aus den Überflutungen müssten auch Maßnahmen zum Hochwasserschutz oder Standorte und Bauweisen von Gebäuden überprüft werden./sam/DP/he