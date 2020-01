Klöckner: Mehr Tierwohl muss sich in höheren Preisen niederschlagen

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat zu Beginn der Grünen Woche in Berlin bei den Verbrauchern dafür geworben, bei Lebensmitteln mehr auf die Herkunft zu achten. "Auf der einen Seite ist es gut, dass wir Verbraucher sensibler geworden sind für das, was produziert wird", sagte Klöckner am Donnerstag im RBB-Inforadio. Andererseits wollten viele weiterhin günstig einkaufen.

Irgendwann werde das nicht mehr funktionieren. "Wenn man billig produzieren muss, um wettbewerbsfähig zu sein, hat das Auswirkungen auf uns alle." Das betreffe die Umwelt und die Tierhaltung. Die CDU-Politikerin sagte, mehr Tierwohl werde sich unter anderem "niederschlagen müssen in höheren Preisen". Aber auch staatliche Förderung sei nötig, etwa für Stallumbauten.

Foto: über dts Nachrichtenagentur