Klöckner: Ludwig Erhard lebt

Berlin (ots) -Rückbesinnung auf die Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft wichtiger denn jeZum morgigen 125. Geburtstag von Ludwig Erhard erklärt die wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU Bundestagsfraktion, Julia Klöckner:"Aktuell ist es wichtiger denn je, eine Rückbesinnung auf die Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft vorzunehmen. Ludwig Erhard, der Vater der Sozialen Marktwirtschaft, steht für eine Wirtschaftspolitik, die mit guten Rahmenbedingungen für Wachstum und Wohlstand sorgt. Mit dieser Wirtschaftspolitik hat er als erster Wirtschaftsminister der Bundesrepublik Deutschland das Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit ermöglicht.Heute sind es die Corona-Krise sowie Klimawandel und Digitalisierung, die Politik, Wirtschaft und Gesellschaft vor große Herausforderungen stellen. Die Wirtschaftspolitik ist jetzt gefragt, die Weichen für eine neue Dynamik von Innovationen und nachhaltigem Wachstum in allen Bereichen richtig zu stellen und die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft zu stärken. Eine nachhaltige, digitale Soziale Marktwirtschaft muss Wachstum, Arbeitsplätze, Wohlstand, soziale Teilhabe und auch unser Sozialsystem dauerhaft sichern und einen wichtigen Beitrag zu einem starken Europa leisten.Neue Belastungen und Verbote bremsen Wachstum aus und sind der falsche Weg. Wachstumskritische Abgesänge auf die Soziale Marktwirtschaft sind fehl am Platz. Die Soziale Marktwirtschaft ist und bleibt ein Erfolgsmodell, auf das wir stolz sein können. Die CDU/CSU-Fraktion nimmt den 125. Geburtstag von Ludwig Erhard zum Anlass, um daran zu erinnern."Hintergrund: Die CDU/CSU-Fraktion repräsentiert im Parlament die Volksparteien der Mitte und fühlt sich Freiheit, Zusammenhalt und Eigenverantwortung verpflichtet. Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes setzt sich die Unionsfraktion für einen starken freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, die soziale und ökologische Marktwirtschaft, die Einbindung in die westliche Wertegemeinschaft sowie für die Einigung Europas ein. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist Ralph Brinkhaus.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell