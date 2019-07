Kloeckner: Kein Vertrauensvorschuss für die neuen Vorstände

Die Kloeckner & Co SE hat an der Spitze einen Wechsel vollzogen. Zum 1. August 2019 berief der Aufsichtsrat Oliver Falk und John Ganem in den Vorstand. An der Börse reagierte die Aktie auf die Veränderungen im Management zunächst nicht. Am Montag setzte sich die schwache Kursentwicklung der Vortage fort und der Kurs hangelte entlang des Abwärtstrends seit Anfang Juli ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



