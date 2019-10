Klöckner: Die Katze ist aus dem Sack!

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Immer wieder gab es in der Vergangenheit Gerüchte am Kapitalmarkt, dass Klöckner & Co SE (WKN: KC0100) und thyssenkrupp AG (WKN: 750000) sich zusammenschließen könnten (wir berichteten). Nun ist klar: Dem ist nicht so! Das berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf „Kreise des Klöckner-Aufsichtsrates.“ Die Gespräche mit thyssenkrupp seien noch vor dem Chefwechsel im Klöckner-Vorstandsteam „einseitig beendet“ worden vom Duisburger Stahlhändler, so die Zeitung.

Ein offizielles Dementi von Seiten der Klöckner & Co liegt nach unseren Recherchen bis dato nicht vor. Aus der Klöckner-Aktie verabschieden sich nun Spekulanten, die auf ein Übernahmepremium im Zuge einer Transaktion mit dem kriselnden DAX-Konzern gesetzt haben.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:

Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider!

Weitere Hinweise zum Datenschutz. Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.

Händler werteten den Umstand als negativ für die Kursentwicklung vor dem Hintergrund, dass das SDAX-Papier in den vergangenen Wochen mitunter von der Übernahmefantasie profitiert hatte.