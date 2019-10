Klöckner: Jetzt auch noch das!

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Anleger hatten sich mehr erhofft: Aktien von Klöckner & Co SE (WKN: KC0100) präsentieren sich heute ganz schwach und tauchen weit unter die Marke von 5 Euro ab. Den am Montagabend berichteten vorläufigen Zahlen zufolge hat der Stahlkonzern aus Duisburg für das dritte Quartal ein EBITDA (vor Sondereffekten) in Höhe von 26 Millionen Euro erzielt. Das liegt am unteren Ende der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung