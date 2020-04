Klöckner: Ganze Woche für Lebensmittel-Einkauf für Ostern nutzen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesernährungsministerin Julia Klöckner hat die Verbraucher dazu aufzurufen, Lebensmittel-Einkäufe für das lange Osterwochenende zu entzerren.



"Es ist sinnvoll, rechtzeitige Vorbestellungen zu tätigen, und die gesamte Woche für den Ostereinkauf zu nutzen", sagte die CDU-Politikerin am Montag. Da an diesem Freitag, Sonntag und Montag die Geschäfte weitgehend geschlossen sein würden, gelte: Wer vorausschaue, schütze sich selbst, andere Kunden und die Mitarbeiter in den Supermärkten.

Klöckner bat darum, den Einkauf auch nicht als Familienevent zu planen, sondern möglichst alleine und zügig einkaufen zu gehen und Abstand zu halten. "Das minimiert die Ansteckungsgefahr und verhindert überfüllte Supermärkte"./sam/DP/jha