Klöckner & Co SE: Gute Aussichten!

letzte Woche beschäftigten die Nachrichten zu Klöckner & Co die Gemüter der Anleger, denn auch wenn der Umsatz restrukturierungs- und preisbedingt rückläufig war, konnte in den ersten 9 Monaten das operative Ergebnis (EBITDA) auf 159 Mio € mehr als verdoppelt werden. Warum das so ist, das hat sich Volker Gelfarth in der letzten Woche einmal genauer angeschaut.

Die Gründe! Maßgeblich an dieser Steigerung beteiligt war der von 940 auf 996 Mio € gesteigerte Rohertrag. Die Marge stieg von 18,9 auf 23% an, die EBITDA-Marge verbesserte sich von 1,5 auf 3,7% und unterm Strich war der Gewinn mit 50 Mio € wieder deutlich positiv.

Technologien der Zukunft! Interessant ist, dass der über digitale Kanäle erzielte Umsatzanteil noch weiter gesteigert werden konnte. Im Rahmen der Strategie „Klöckner & Co 2020“ leistete der intensive Einsatz von digitalen Pricing Tools einen wichtigen Beitrag und der über digitale Kanäle erzielte Umsatzanteil wurde im 3. Quartal auf 11% gesteigert.

Ausbaufreude! Um das Geschäft mit höherwertigen Produkten und Dienstleistungen zu verbessern errichtet KlöCo über seine Tochtergesellschaft Becker Stahl-Service (BSS) in Bönen ein Service-Center zur Verarbeitung von Aluminium-Flachprodukten. Dort soll die erste von 2 Verarbeitungslinien, der mit 35 Mio € größten Investition in der Firmengeschichte von BSS, noch in diesem Jahr entstehen.

Klöckner & Co scheint auf gutem Zukunftskurs zu sein, doch kann sich dies so weiter entwickeln. Wir halten Sie informiert.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.