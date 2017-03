Klöckner & Co SE: Auf Erfolgskurs!

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

auch wenn der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum restrukturierungs- und preisbedingt rückläufig war, konnte KlöCo in den ersten 9 Monaten das operative Ergebnis (EBITDA) auf 159 Mio € mehr als verdoppeln. Maßgeblich dazu beigetragen hat der von 940 auf 996 Mio € gesteigerte Rohertrag. Die Rohertragsmarge stieg entsprechend stark von 18,9 auf 23%. Die EBITDA-Marge verbesserte sich von 1,5 auf 3,7%. Unterm Strich war der Gewinn mit 50 Mio € wieder deutlich positiv.

Der über digitale Kanäle erzielte Umsatzanteil wurde weiter gesteigert

Erhebliche Fortschritte machte die Transformation des Geschäftsmodells im Rahmen der Strategie „Klöckner & Co 2020“. So leistete der intensive Einsatz von digitalen Pricing Tools einen wichtigen Beitrag zur spürbaren Verbesserung der Margen. Der über digitale Kanäle erzielte Umsatzanteil wurde im 3. Quartal auf 11% gesteigert.

Zum Ausbau des Geschäfts mit höherwertigen Produkten und Dienstleistungen errichtet KlöCo über seine Tochtergesellschaft Becker Stahl-Service (BSS) am Standort in Bönen ein Service-Center zur Verarbeitung von Aluminium-Flachprodukten. Die Fertigstellung einer ersten von 2 Verarbeitungslinien, der mit 35 Mio € größten Investition in der Firmengeschichte von BSS, ist bereits für dieses Jahr geplant. Im Schlussquartal sollte sich der positive Trend mit einem voraussichtlich erneut über dem Vorjahreswert liegenden operativen Ergebnis fortgesetzt haben.

