Klöckner & Co SE Aktie: Prognose für das Gesamtjahr bestätigt

In den ersten 9 Monaten steigerte KlöCo den Absatz leicht auf 4,7 Mio Tonnen. Während in Europa der Absatz um 4,3% zurückging, stieg er in der Region Americas um 6,9%. Der Umsatz lag trotz des schwächeren USDollars insbesondere aufgrund des höheren Preisniveaus mit 5,2 Mrd € um 7,6% über dem Vorjahreswert. Aufgrund stärker gestiegener Einkaufspreise und unvorteilhafterer Wechselkurse legte der Rohertrag

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.