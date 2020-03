Klöckner & Co SE Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

In den ersten 9 Monaten ging der Absatz um 6,6% auf 4,4 Mio Tonnen zurück. Der Rückgang betraf alle Sparten, wobei der Bereich Metals Distribution mit 13,6% am stärksten betroffen war. Hier wirkten sich die nachlassende wirtschaftliche Dynamik in Deutschland, insbesondere die Automobil- und Maschinenbauindustrie aus. Der Umsatz lag trotz des gestiegenen USDollar-Kurses mit 4,9 Mrd € um 4,3% unter dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



