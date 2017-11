Klöckner & Co: Long oder short, das ist hier die Frage!

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Lieber Leser,

zu den größeren Gewinnern im SDAX zählt heute die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co. Die Aktie hatte kürzlich ein charttechnisches Kaufsignal generiert, fiel aber anschließend wieder zurück und negierte dieses wieder. Eigentlich war das ein sehr schlechtes Zeichen, eigentlich!

Aktie kann sich nicht entscheiden, Anleger wie das Kaninchen vor der Schlange!

Zunächst war noch alles in bester charttechnischer Ordnung. Die Aktie knackte, angefeuert durch positive Analystenkommentare, den charttechnischen Widerstand um 10,35 Euro und erreichte im Hoch fast schon wieder die runde 11-Euro-Marke. Anschließend kam es zu einem Rücksetzer, der zunächst als Pullback-Bewegung auf den Ausbruchspunkt zu klassifizieren war. Allerdings drehte die Aktie wider Erwarten nicht um 10,35 Euro wieder nach oben, sondern fiel zeitweise sogar unter die 10-Euro-Marke zurück.

Damit wurde das zuvor generierte Kaufsignal negiert, was aus charttechnischer Sicht ein fast schon katastrophales Zeichen war. Allerdings fanden sich, aus charttechnischer Sicht völlig untypisch, unterhalb von 10 Euro schon wieder Käufer und sorgten für eine kleine Kursrally. Inzwischen ist die Aktie somit wieder an der im Prinzip alles entscheidenden Marke von 10,35 Euro angekommen. Die Frage ist nun, ob das nur ein Pullback war oder die Aktie weiter zulegen kann?

Charttechnisch kritische Situation bleibt bestehen!

Tendenziell ist die Aktie, trotz der Kursgewinne zuletzt, nun kritisch zu beurteilen. Denn erst wenn sie wieder nachhaltig über 10,35 Euro ansteigen kann, wäre das zuletzt generierte Negativszenario überwunden. Genau um diese Marke kämpfen heute Bullen und Bären und es wird interessant sein zu beobachten, wer letztendlich gewinnt. Gewinnen die Bullen, verfügt die Aktie über durchaus großes Kurspotenzial nach oben. Gewinnen hingegen die Bären, drohen kurzfristig größere Kursverluste!

„Ob long, ob short, das Geld ist fort“, lautet ein beliebtes Bonmot unter Tradern. Bei der Aktie der Klöckner & Co. SE passt diese Weisheit wie die Faust aufs Auge. Denn kein anderer Titel führte die Trader zuletzt so oft und so gerne in die Irre wie KlöCo. Auch ich warte daher hier nun lieber eine endgültige Entscheidung ab. Sollte die Aktie wieder nach oben ausbrechen, würde ich über 11 Euro prozyklisch auf den Zug aufspringen und long gehen. Fällt sie dagegen nachhaltig unter die 10-Euro-Marke zurück, heißt es hier shorten.

Ein Beitrag von Sascha Huber.