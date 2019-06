Klöckner & Co.: Greift ThyssenKrupp tatsächlich zu?

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Wie das „Manager Magazin“ gestern berichtete, soll der – sich selbst in schwierigem Fahrwasser befindliche – DAX-Konzern ThyssenKrupp ein Übernahmeangebot für den Stahlhändler Klöckner & Co. (WKN: KC0100) prüfen. In der Folge konnte besonders das Papier des vermeintlichen Übernahmeziels Klöckner & Co. kurzfristig deutlich anspringen. Aber ist eine Übernahme überhaupt realistisch und wie wäre sie zu bewerten?

Nun ja, der Börsenwert von Klöckner & Co. ist – seit dem Allzeithoch der Aktie über 57,00 Euro Mitte Juli 2007 – deutlich zusammen geschrumpft. Lag der Börsenwert zu Zeiten dieses Allzeithochs noch bei knapp sechs Milliarden Euro, liegt er heute nur noch leicht über 500 Mio. Euro. Dies wäre von ThyssenKrupp, nach einem Börsengang oder Verkauf der Aufzugsparte Elevator Technology, trotz des hohen Schuldenstands wohl zu stemmen.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:

Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider!

Weitere Hinweise zum Datenschutz. Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.

Für ThyssenKrupp würde der Kauf von Klöckner & Co. zudem Sinn ergeben, weil es sich bei dem Unternehmen nicht nur um den größten Stahlhändler Deutschlands, sondern sogar um einen der größten Stahlhändler der Welt handelt. Wie man allerdings schon an der Entwicklung des Aktienkurses leicht erkennen kann, ist die Gesellschaft zuletzt alles andere als erfolgreich gewesen. Genau das ist das große Problem!

Wenn zwei kranke Unternehmen sich zusammenschließen…

Denn bis auf die Aufzugsparte Elevator Technology steckt bekanntlich auch ThyssenKrupp in der Krise. Wenn ThyssenKrupp nun also Klöckner & Co. tatsächlich übernehmen würde, wäre dies letztlich nichts anderes als der Zusammenschluss von zwei kranken Unternehmen. Ob sich ausgerechnet daraus am Ende dann ein neuer Vorzeigekonzern der Stahlbranche entwickeln kann, ist zumindest sehr fragwürdig.





Langer Rede, kurzer Sinn… nach einem Börsengang oder Verkauf von Elevator Technology muss ThyssenKrupp sich als Unternehmen neu erfinden. Insofern ist eine mögliche Übernahme von Klöckner & Co. sicherlich eine Option. Ob sie allerdings erfolgversprechend ist, steht auf einem anderen Blatt. Insofern würde eine Übernahme von Klöckner & Co. durch ThyssenKrupp wohl nur wenige freuen: Nämlich Anleger, die erst kürzlich die Aktie von Klöckner & Co. gekauft haben!