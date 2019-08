Klöckner & Co.-Aktie: Sollte man jetzt zugreifen?

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Am 22. Juli fiel die Aktie des Stahl- und Metallhändlers Klöckner & Co. bei 4,18 Euro auf ein neues Allzeittief zurück. Es war der vorläufige Tiefpunkt einer Abwärtsbewegung, die seit dem Frühjahr 2018 das Kursgeschehen bestimmt. Nach den Zahlen zum zweiten Quartal, die das Unternehmen am 31. Juli vorgelegt hat, ging die Aktie in eine Erholungsbewegung über. Innerhalb weniger Tage gelang ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



