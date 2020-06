Klöckner: Bauern mit Klimaschutz nicht überfordern

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Übergang zu einer klimafreundlicheren Landwirtschaft darf die Bauern in Europa aus Sicht von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ökonomisch nicht überfordern.



"Umwelt-, Arten- und Klimaschutz muss wirtschaftlich tragfähig sein für die europäische Landwirtschaft", sagte die CDU-Politikerin am Montag am Rande einer Videokonferenz mit ihren EU-Kollegen.

Die Minister berieten am Montag erstmals über zwei kürzlich von der EU-Kommission vorgestellte Strategien für gesündere Lebensmittel und umfassenden Naturschutz. Darin schlägt die Behörde unter anderem vor, dass Landwirte bis 2030 mindestens 20 Prozent weniger Dünger benutzen sollten und der Verkauf antimikrobieller Mittel wie Antibiotika etwa für Nutztiere im gleichen Zeitraum um 50 Prozent reduziert werden sollte.

Damit Reduktionsziele auch erreicht werden, forderte Klöckner nun "Anreize und Instrumente" - "auch um zu verhindern, dass sich Produktion ins außereuropäische Ausland verlagert und wir in Europa dann keinen Einfluss auf die Umwelt- oder die Tierschutzstandards haben".