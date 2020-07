Klöckner Aktie: Wechsel an der Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Zu Beginn der neuen Handelswoche teilte die Klöckner & Co SE (kurz „Klöckner") bekanntlich mit, dass der Aufsichtsrat nun einen Beschluss für die Nachfolge des derzeitigen Vorstandsvorsitzenden Gisbert Rühl getroffen hat. Und zwar soll Guido Kerkhoff der Nachfolger von Herrn Rühl werden. In einem ersten Schritt soll Herr Kerkhoff dazu zum 1. September 2020 in den Vorstand von Klöckner berufen werden.



