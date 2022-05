Klöckner Aktie: War das schon alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

An der Börse Xetra notiert die Aktie Kloeckner & am 09.05.2022, 21:20 Uhr, mit dem Kurs von 10.76 EUR. Die Aktie der Kloeckner & wird dem Segment "Handelsunternehmen und Distributoren" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Kloeckner & auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Kloeckner & hat mit einer Dividendenrendite von 8,67 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (11.78%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche beträgt -3,11. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Kloeckner &-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Kloeckner & ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Kloeckner &-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 75,81, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 61,24, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Kloeckner & als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Buy, 0 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Kloeckner & vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 12,93 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 20,12 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 10,76 EUR beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Klöckner-Analyse vom 11.05. liefert die Antwort:

Wie wird sich Klöckner jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Klöckner-Analyse.

Klöckner: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...