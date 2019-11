Klöckner Aktie: Umsatz und Ergebnis gesunken!

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Die neuen Zahlen von Klöckner & Co (kurz „Klöckner“), welche diese Woche veröffentlicht wurden, sahen nicht gerade gut aus. Hier der Blick auf die Eckdaten der Zahlen für die ersten 9 Monate 2019: So hat sich der Umsatz auf 4,9 Mrd. Euro verringert (Vorjahreszeitraum 5,2 Mrd. Euro). Der Stahl-Absatz gemessen in Mio. Tonnen hat sich um 6,6% auf 4,4 Mio. Tonnen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



