Klöckner Aktie: Kurs steigt stark!

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Am Freitag fiel die Aktie der Klöckner & Co SE (kurz „Klöckner“) auf: Denn bereits vormittags stand die Aktie im Xetra-Handel im zweistelligen Prozentbereich im Plus. Freilich gilt es hier zu berücksichtigen, dass die Aktie auf 12-Monats-Sicht im Vergleich zum Gesamtmarkt ein Underperformer war und sich in diesem Zeitraum in etwa halbiert hat. Der Grund für diesen Kurssprung? Übernahme-Phantasie! Denn immer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung