Klöckner Aktie: Dividende für 2019 soll ausfallen!

Die Klöckner & Co SE (kurz „Klöckner“) teilte am Dienstag mit: Aufgrund der Entwicklung im Geschäftsjahr 2019 soll für das Jahr keine Dividende ausgeschüttet werden. Um das einzuordnen: 2019 hatte das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2018 noch 29,925 Mio. Euro ausgeschüttet (= 0,30 Euro je Aktie). Doch 2019 lief es nicht so gut, denn der Umsatz sank um ca. 7% auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



