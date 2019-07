Klöckner Aktie: Beginnt die Erholung?

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Klöckner Aktie: Immerhin ein gutes Zeichen….

Der Stahlhändler Klöckner hat in den vergangenen Wochen und Monaten eine Talfahrt hinnehmen müssen, die insbesondere Short-Seller anziehen dürfte. Der Wert hat in den vergangenen vier Wochen einen Abschlag von gut 11 % produziert und in den zurückliegenden 12 Monaten sogar fast 50 % verloren. Damit ist die Aktie klar im charttechnischen Abwärtstrend, der sich in



