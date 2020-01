Klinsmann unterstützt Berliner IAA-Bewerbung (FOTO)

Berlin (ots) - Überraschung bei der Berliner Bewerbung um eine neue IAA inBerlin: Im Team des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller erschien heuteauch der Trainer des Hertha BSC, Jürgen Klinsmann. Gemeinsam mit Dr. BeatriceKramm, Präsidentin der IHK Berlin, Prof. Dr. Christine Ahrend, Vizepräsidentinder TU Berlin und Verkehrsforscherin sowie Dr. Christian Göke, Vorsitzender derGeschäftsführung der Messe Berlin stellte Müller heute am frühen Nachmittag dasBerliner Konzept dem Verband der Automobilhersteller (VDA) in Berlin vor.Über die Messe BerlinDie Messe Berlin zählt zu den zehn umsatz- und wachstumsstärkstenMessegesellschaften weltweit. Sie konzipiert, vermarktet und veranstaltet jedesJahr hunderte von Liveevents in Berlin und auf der ganzen Welt. Zu ihrem breitenPortfolio gehören die globalen Marken und Leitmessen IFA, InnoTrans, ITB, FRUITLOGISTICA und die Internationale Grüne Woche, ebenso, wie Großkonferenzen undherausragende Events, so zum Beispiel die Fanmeile am Brandenburger Tor. Mitrund 90 Auslandsbüros vertreibt die Messe Berlin ihre Veranstaltungen in über170 Ländern. Allein bei den Veranstaltungen am Stammsitz unter dem Funkturm inBerlin akkreditieren sich jedes Jahr rund 30.000 Medienvertreter aus dergesamten Welt. Damit fördert und treibt die Messe Berlin die Entwicklung derMetropole Berlin. Ziel ist, auf allen Veranstaltungen der Messe Berlin denBesuchern ein herausragender Gastgeber zu sein, bestmögliche Geschäftsimpulsefür den Einzelnen zu geben und faire Bedingungen für Jeden zu gewährleisten.Dieses Selbstverständnis spiegelt sich im Unternehmensmotto: Messe Berlin -Hosting the World. www.messe-berlin.dePressekontakt:Messe Berlin GmbHEmanuel HögerPressesprecherGeschäftsbereichsleiterCorporate CommunicationUnternehmensgruppeMesse BerlinMessedamm 2214055 Berlinwww.messe-berlin.deTwitter: @MesseBerlinWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6600/4500768OTS: Messe Berlin GmbHOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell