Klinische Studie von Innocan Pharma in den USA: Schmerzlinderung bei mehr als 90 % der Probanden nach Anwendung von Innocans rezeptfreiem Relief & Go-Schmerzlinderungsspray

Quelle: IRW Press

Herzliya (Israel) und Calgary (Alberta, Kanada) – (19. Oktober 2020) – Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (das „Unternehmen“ oder „Innocan“) freut sich, heute bekannt geben zu können, dass Dr. Josef Geldwert und das Center for Podiatric Care & Sports Medicine in New York (USA) eine klinische Studie durchgeführt haben. Im Rahmen der Studie haben mehr als 90 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung