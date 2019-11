Klinische Studie zu Lymphknotenkrebs bei jungen Patienten / Chemotherapie soll besser auf den Tumor abgestimmt werden

Bonn/Münster (ots) - Eine besonders häufige Form von Lymphknotenkrebs beiKindern und Jugendlichen ist das lymphoblastische Lymphom (LBL). Das LBL lässtsich mit einer Chemotherapie sehr gut behandeln: Die Heilungschancen liegen bei75 bis 85 Prozent. Kehrt der Tumor aber zurück, haben die jungen Patienten eineäußerst schlechte Prognose. Ein internationales Forscherteam in 21 Ländern willdeshalb die bisherige Standard-Chemotherapie optimieren und an das individuelleRückfallrisiko jedes einzelnen Patienten anpassen. Ziel ist es, zukünftig nochmehr Patienten vor einem Rückfall zu bewahren. Die Deutsche Krebshilfe fördertdie Studie mit rund 2,5 Millionen Euro.Die moderne Krebstherapie versucht, jeden Tumor möglichst individuell zubehandeln. Voraussetzung dafür ist, dass Ärzte die entarteten Zellen genauanalysieren, bevor sie eine Behandlung auswählen. Bei einigen Krebsarten istbeispielsweise relevant, welche Eigenschaften der Tumorzellen dieWahrscheinlichkeit für einen Rückfall bestimmen. Besteht bei einem Patienten einhohes Rückfallrisiko, können die Ärzte eine höher dosierte Therapie einsetzen.Beim LBL ist das heute noch nicht möglich: Fast alle betroffenen Kinder - auchjene mit hohem Risiko - erhalten derzeit die gleiche Chemotherapie. "Das wollenwir ändern, denn wenn ein LBL-Patient einen Krankheitsrückfall erleidet, könnenwir ihm kaum mehr helfen", erklärt Professorin Dr. Dr. Birgit Burkhardt von derKlinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Münster, die dieStudie leitet.Das LBL unter die Lupe nehmen"In Vorarbeiten haben wir bereits einige mögliche Risikomarker - alsoEigenschaften der LBL-Zellen, die einen Rückfall wahrscheinlich machen -entdeckt", berichtet Burkhardt weiter. Dabei handele es sich einerseits umbestimmte Mutationen in den Genen der Tumorzellen, andererseits um denImmunphänotyp, also das für die Erkennung durch das Immunsystem relevante'Aussehen' der Zellen. "Und auch das Erkrankungsstadium scheint eine Rolle zuspielen."Diese Erkenntnisse hat das Forscherteam genutzt, um eine Hochrisiko- und eineStandardrisikogruppe zu definieren. Zu Studienbeginn nehmen die Ärzte den Tumorjedes einzelnen Patienten genau unter die Lupe, um ihn anschließend einer derbeiden Gruppen zuordnen zu können.Die Chance auf Heilung von Hochrisikopatienten verbessernNach dem Zufallsprinzip erhält die Hochrisikogruppe entweder dieStandardtherapie oder aber eine stärkere Chemotherapie. "Wir hoffen, dass wirmit der höheren Dosis mehr Rückfälle verhindern und damit die Heilungschance fürdie betroffenen Kinder verbessern können. Das würde bedeuten, dass unsere Markerdas Risiko zuverlässig vorhersagen und wir die Chemotherapie zukünftigindividuell einsetzen könnten", so Burkhardt. Zudem müssten die Ärzte ihrePatienten mit geringem Risiko keiner unnötig hohen Dosis aussetzen, denn jestärker eine Chemotherapie ist, desto stärker sind auch die Nebenwirkungen.Rückfälle im Gehirn vermeidenAber damit nicht genug: Die Forscher möchten mit der Studie auch eine andereFragestellung beantworten. Denn seit einiger Zeit treten bei LBL-Patientengehäuft Rückfälle im zentralen Nervensystem (ZNS) - also im Gehirn oderRückenmark - auf. Bei einer eng verwandten Krebserkrankung, der akutenlymphoblastischen Leukämie (ALL), setzen Ärzte eine Chemotherapie ein, dieZNS-Rückfälle besonders gut verhindern kann. Ob diese Chemotherapie auch beimLBL wirkt, möchte das Studienteam bei allen LBL-Patienten überprüfen.Innerhalb der nächsten fünf Jahre werden insgesamt 650 Patienten unter 18 Jahrenin die Studie eingeschlossen - davon allein 150 aus Deutschland. "Die Bekämpfungvon Krebs im Kindes- und Jugendalter ist uns seit jeher ein besonderes Anliegen.Die Deutsche Krebshilfe unterstützt mit hohem finanziellem Aufwand die Forschungauf dem Gebiet der Kinderonkologie, um den kleinen und jungen Patienten bessereHeilungschancen zu ermöglichen", betont Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzenderder Deutschen Krebshilfe.Projektnummer: 70112964Interviewpartner auf Anfrage!Pressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuell