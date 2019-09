Klinikum Bielefeld schreibt Erfolgsgeschichte fort (FOTO)

Bielefeld (ots) -"Auch das Jahr 2018 haben wir gut gemeistert und erneut einpositives Ergebnis erarbeitet!" stellte Klinikum BielefeldGeschäftsführer Michael Ackermann im Rahmen der Bilanzpressekonferenzfest. "Wir haben uns strategisch weiterentwickelt und die richtigeBalance zwischen Konsolidierung und Investitionen gefunden.Investitionen in Höhe von 35 Mio. Euro in den Jahren 2017/18 sprechenfür sich. Unser Dank gilt wie immer den Mitarbeiterinnen undMitarbeitern, die diesen Erfolg realisiert haben", so MichaelAckermann weiter. "Die Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen bleibenschwierig, auch wenn die Themen der Krankenhäuser mittlerweilestärker im Fokus der Politik stehen. Eine Entspannung der Situationist im Tagesgeschäft noch nicht angekommen."Patientenzahlen auf stabil hohem NiveauDie Patientenzahlen am Klinikum Bielefeld bleiben auf stabil hohemNiveau. In den Fachkliniken an den drei Standorten Bielefeld-Mitte,Bielefeld-Rosenhöhe und Halle/Westfalen wurden im Jahr 2018 über140.000 Patientinnen und Patienten stationär und ambulant behandelt.Der Schwergrad der behandelten Fälle hat stetig zugenommen an dendrei Standorten.Positives Betriebsergebnis von 1,7 Mio. EuroDie Ergebnisse für das Jahr 2018 sind positiv: DieKonsolidierungsprojekte seit September 2012 führten imJahresabschluss 2018 zu einem Betriebsergebnis von + 1,7 Mio. Euro(2012 = - 6.715 Mio. Euro). Mit dem Jahresergebnis von + 262 Euroschließt das Klinikum zum vierten Mal in Folge positiv ab.Das EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen aufSachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände)liegt im Jahr 2018 bei 1,9% vom Umsatz gegenüber 2,03% im Jahr 2017.Das EBITDA ist eine Beschreibung der operativen Leistungsfähigkeiteines Unternehmens vor Investitionsaufwand (=operativer Gewinn).Mitarbeiterzahlen kontinuierlich steigendIm patientennahen Bereich - der Pflegekräfte und der Mediziner -wurden neue Stellen geschaffen. Das Klinikum Bielefeld gehört zu dengroßen Arbeitgebern Ostwestfalens. Im Jahr 2018/19 hatten im KonzernKlinikum Bielefeld ca. 2700 Beschäftigte ihrensozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz. Insgesamt wurden 86 neueVollzeitstellen geschaffen, alleine im Bereich der Pflege sind 25zusätzliche Vollzeitstellen entstanden.Um weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirbt das KlinikumBielefeld am erstmalig organisierten Bewerbertag. Wer einen Einblickin die Berufsfelder des Klinikums Bielefeld erhalten und die Chancenutzen möchte potentielle Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen,der hat am Bewerbertag des Klinikums Bielefeld am 14. September dieMöglichkeit dazu! Pflegedienst, Funktionsdienst (OP-Personal),Ärztlicher Dienst, MTA-Schule sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiteraus Labor und Radiologie, Dienstleistungs- und Reinigungsgesellschaft(Küche, Hausservice, Reinigungskräfte, Physiotherapie undErgotherapie) stellen sich vor.Bereits jetzt gelungen ist im 1. Halbjahr 2019 die Integration von11 ausgebildeten Fachkräften von den Philippinen im Bereich derPflege. Es folgen im Laufe des Jahres 11 weitere Fachkräfte von dort.Weiterhin setzt das Klinikum Bielefeld auf das Thema eigeneAusbildung von Fachkräften. Ab 2020 geht - gemeinsam organisiert mitder AWO - die Bielefelder Akademie für Pflege an den Start, die inder Ausbaustufe 225 Pflegeschülerinnen und Schüler ausbilden wird.Die MTA Schule des Klinikums hat bereits jetzt die Ausbildungsplätzeverdoppelt.35 Mio. Euro im Jahr 2017/18 investiertDas Klinikum Bielefeld hat auch in vergangenen Jahren erheblich indie medizinische und bau-technische Infrastruktur des Hausesinvestiert. Dazu gehören Investitionen in Elektrobetten, aber auch ineinen neuen Linearbeschleuniger sowie Gammakameras. Derzeit werdenan der Rosenhöhe Stationen saniert, um im Jahr 2021 diePatientenzimmer mit eigenen Badezimmern auszustatten. DieFinanzierung der Investitionen erfolgte im Wesentlichen durchEigenmittel.Das Projekt "Erweiterungsbau" am Klinikum Bielefeld Mitte nimmtGestalt an. Erste Skizzen liegen vor, das Architekturbüro istausgewählt. Der Erweiterungsbau (neuer Eingangsbereich, eine neuezentrale Notaufnahme, bessere Zufahrten für Rettungsfahrzeuge sowieeine neue intensiv-medizinische Station) am Klinikum Bielefeld Mitteist für die langfristige Sicherung der Gesundheitsversorgung derMenschen in der Region unabdingbar. Baubeginn ist 2021.Medizinische Innovation: Viszeralmedizinisches ZentrumNeu am Klinikum Bielefeld Mitte ist die Etablierung desViszeralmedizinischen Zentrums. Durch die Zentralisierung der Klinikfür Viszeralmedizin, Chefarzt Prof. Dr. Marcel Binnebösel und derKlinik für Gastroenterologie, Chefarzt Prof. Dr. Jan Heidemann,werden Grenzen zwischen Fachdisziplinen aufgehoben und Experten vonErkrankungen des Bauchraums und der Verdauungsorgane arbeiten alsfachliches Zentrum zusammen. Die Viszeralmedizin befasst sich mit derErkennung und Behandlung von Erkrankungen des Bauchraums und derVerdauungsorgane. Dabei lebt sie von einer engen Verzahnung derbeiden Fachrichtungen Gastroenterologie (Spezialisierung auf denMagen-Darm-Trakt, die Leber, Gallenwege und Pankreas innerhalb derInneren Medizin) und der Viszeralchirurgie (Fachrichtung innerhalbder Chirurgie). Darüber hinaus ist der kolorektale Schwerpunkt durchden Chefarzt der Klinik für Allgemeinchirurgie und Koloproktologie,Prof. Dr. Mathias Löhnert interdisziplinär eingebunden.Das interdisziplinäre Team aus Gastroenterologien undViszeralchirurgen beurteilt gemeinsam die jeweiligen Beschwerden undUntersuchungsbefunde von über 5.000 jährlichen Patientinnen undPatienten und trifft Entscheidungen zur Weiterbehandlung. Dabei wirdgeklärt, ob eine Operation notwendig ist, oder ob einenicht-operative Therapie (z.B. endoskopisch, medikamentös) zurBehandlung der jeweiligen Erkrankung angewandt wird. Ziel des neuenZentrums ist es sich bis 2020 von der Deutschen Krebsgesellschaft alsViszeralonkologisches Zentrum zertifizieren zu lassen. Hierinenthalten wäre dann auch die Zertifizierung als Darmkrebszentrum mitProf. Löhnert.Meilenstein UniversitätsklinikMit der Unterzeichnung des Vertrages mit der Universität Bielefeldist das Klinikum Bielefeld fester Bestandteil der MedizinischenFakultät Bielefeld. Wir freuen uns gemeinsam mit dem Klinikum Lippeund dem Klinikum Bethel das Universitätsklinikum OWL auszugestalten.Das Klinikum Bielefeld wird seine Infrastruktur an die neuenNotwendigkeiten anpassen. Den Studierenden soll auch bei denRahmenbedingungen ein qualitativ hochwertiges, fundiertes Studium mitsehr frühem Bezug zur praktischen Patientenversorgung im Klinikumgeboten werden.Rahmenbedingungen 2019Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung (PpUGV)Die zum 1. Januar 2019 bundesweit eingeführtePflegepersonaluntergrenzen-Verordnung (PpUGV), die für diepflegesensitiven Bereiche Geriatrie (Altersmedizin), Intensivmedizin,Kardiologie und Unfallchirurgie Untergrenzen für den Einsatz vonPflegepersonal im Krankenhaus festlegt, ist am Klinikum Bielefeldpositiv umgesetzt worden. Die Auswertung der pflegesensitivenBereiche ergibt für das 2. Quartal 2019, dass in rund 95 Prozent derFälle die Vorgaben für das Pflegepersonal direkt eingehalten wurden,lediglich in 5% der Fälle musste aus dem Personalpool zeitweisenachgesteuert werden.Pflegepersonal Stärkungsgesetz (PPSG)Das zu Jahresbeginn im Bundestag verabschiedete PflegepersonalStärkungsgesetz (PPSG), das die Ausgliederung aus dem DRG Systemvorsieht, greift noch nicht. Die Ausführungsbestimmungen des Gesetzesfehlen noch. Der "grundsätzlichen Paradigmenwechsel für die Pflege",den Minister Spahn angekündigt hatte, lässt also noch auf sichwarten. Eine Entlastung der Krankenhäuser durch das Gesetz ist nochnicht zu erkennen.MDK ReformgesetzBundesgesundheitsminister Jens Spahn plant, den MedizinischenDienst der Krankenkassen (MDK) noch stärker von den Krankenkassen zutrennen. Außerdem soll der MDK Krankenhäuser in geringerem Umfang,dafür aber gezielter überprüfen als bisher. Das ist das Ziel desneuen Gesetzentwurfs. Künftig soll der Medizinische Dienst alseigenständige Körperschaft des öffentlichen Rechts agieren. DerGesetzentwurf sieht außerdem vor, Krankenhäuser von überflüssigerBürokratie zu entlasten.Das Abrechnungssystem für Klinikaufenthalte ist hoch kompliziertund deshalb häufig Gegenstand von Auseinandersetzung zwischenKrankenhäusern und Krankenkassen.Die Prüfung der Rechnungen bindet Personal auf Seite der Kliniken,der Krankenkassen und des MDK. Die Prüfquoten steigen deutschlandweitkontinuierlich an, von 8% im Jahr 2010, auf 17% im Jahr 2017 und über25% im Jahr 2018. 