Kliniken wollen 30.000 neue Pflegestellen schaffen - trotz sich verschlechternder Wirtschaftslage (FOTO)

München (ots) -Deutschlands Krankenhäusern fehlen 2019 bereits rund 20.000Fachkräfte in der Pflege- Wirtschaftliche Situation der Kliniken verschärft sich deutlich -2018 erzielten 32 Prozent ein Defizit, 2019 erwartet fast dieHälfte Verluste- Investitionen in Digitalisierung schlagen sich bisher nicht positivin den Bilanzen der Krankenhäuser niederDie Krankenhäuser in Deutschland stehen unter großemwirtschaftlichem Druck: Knapp ein Drittel schrieb 2018 Verluste, für2019 rechnet fast jede zweite Klinik mit einem Defizit (47 Prozent)und nur noch knapp zwei Drittel (65 Prozent) erwarten steigendeUmsätze. Im vergangenen Jahr waren es noch 82 Prozent.Trotz dieser Situation steht der sich verschärfendeFachkräftemangel und nicht Kosten- oder Ergebniszwänge ganz oben aufder Prioritätenliste verantwortlicher Krankenhausmanager.Deutschlandweit wollen sie allein in der Pflege rund 30.000 Stellenbis Ende des Jahres aufbauen. Doch 2018 suchten nur rund 11.000Fachkräfte eine Arbeitsstelle; Deutschland fehlen also aktuellbereits rund 20.000 qualifizierte Arbeitnehmer für die Pflege imKlinikbereich. Dies geht aus der "Krankenhausstudie 2019" von RolandBerger hervor. Im Rahmen der Analyse haben die Experten derUnternehmensberatung Vorstände und Geschäftsführer der 400 größtendeutschen Krankenhäuser befragt."Diese Zahlen verdeutlichen den akuten Personalmangel in deutschenKrankenhäusern", sagt Peter Magunia, Partner bei Roland Berger. "Dasist aber bei weitem nicht die einzige Herausforderung für dieKliniken: Demografischer Wandel und der medizinisch-technischeFortschritt haben die Umsätze steigen lassen. Doch diese Ära desWachstums neigt sich dem Ende entgegen. Stagnierende Fallzahlenwerden den Wettbewerb deutlich intensivieren und vermehrt zuKooperationen oder Fusionen führen."Attraktivere Ausbildung, gezieltes Marketing und ausländischesPersonal für mehr Fachkräfte in der PflegeDer Fachkräftemangel betrifft sowohl kleinere Häuser in ländlichenGebieten als auch größere mit Wachstumsambitionen. Den geplantenStellenaufbau in der Pflege wollen sie mit vielseitigen Maßnahmenvorantreiben: "Verstärktes Marketing, attraktivere Konditionen, mehrAusbildungsplätze sowie die Suche nach Personal aus dem Auslandstehen im Vordergrund", erklärt Oliver Rong, Partner bei RolandBerger.Darüber hinaus könnte die "Generalistik"-Reform derBundesregierung einen positiven Effekt nach sich ziehen. In ihremZuge werden ab 2020 drei verschiedene Ausbildungen zusammengelegt.Die Kliniken erhoffen sich so, mehr junge Menschen für die Pflege zubegeistern.Investitionen in Digitalisierung verfehlen die erhofften EffekteAllerdings suchen die Kliniken noch nach den geeigneten Mitteln,um sich finanziellen Spielraum für die Ausgaben für Personal undInfrastruktur zu verschaffen. In diesem Kontext blicken die Befragtenskeptischer als im Vorjahr auf Digitalisierungsmaßnahmen. Nur 72Prozent der Verantwortlichen versprechen sich einen positivenNiederschlag in der Bilanz. Im vergangenen Jahr waren es noch ganze93 Prozent."Diese Ergebnisse lassen vermuten, dass Investitionen in dieDigitalisierung in den vergangenen Jahren noch nicht den erhofftenErfolg erzielt haben", so Rong. Die digitale Transformation stelltnach Ansicht der Studienteilnehmer eine erhebliche Zusatzbelastungfür die Organisation dar. Weiterhin bemängeln die Kliniken fehlendeStandardisierung und politische Vorgaben in diesem Kontext."Interessant ist, dass die von uns befragten Krankenhäuser dasgrößte Verbesserungspotenzial in ihrer strategischen Ausrichtungsehen, was sich auch mit unseren Erfahrungen deckt", erklärt Magunia."Gerade Themen wie Standortwahl oder Medizinportfolio stehen hierbeiim Fokus. Wollen die Kliniken diese Hebel zur Verbesserung ihrerErgebnisse ausschöpfen, müssen sie allen voran ihre Ziele klarkommunizieren, um die eigenen Mitarbeiter als Unterstützer zugewinnen."Die vollständige Studie können Sie hier herunterladen:www.rolandberger.de/pressemitteilungen