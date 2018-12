Kliniken: Deutsche vertrauen Bewertungsportalen nicht (FOTO)

Hamburg (ots) -Studie ermittelt Entscheidungskriterien zur Wahl einesKrankenhauses- Krankenhaus-Suchportale sind wenig bekannt und kaum genutzt- Deutsche folgen vor allem dem Rat von Ärzten bei der KlinikwahlWas bei Hotels, Restaurants oder Online-Shops gut funktioniert,hat bei Krankenhäusern kaum Relevanz. Bewertungsportale können zwarvor einer schlechten Urlaubserfahrung retten, bilden aber für diemeisten Deutschen keine Entscheidungshilfe bei der Klinikwahl.Zumindest gehen viele Befragte davon aus: Nur 37 Prozent derBundesbürger vertrauen den Krankenhausbewertungen auf Portalen. Voreinem Jahr waren es noch 60 Prozent. Für die Region Hamburg fällt dasErgebnis mit 39 zu 59 Prozent ähnlich aus. Dies sind Ergebnisse derrepräsentativen Studie "Kriterien bei der Klinikwahl" der AsklepiosKliniken GmbH, für die 1.000 Bundesbürger befragt wurden.Rat lieber analog statt digitalDas Internet ist für die Deutschen offenbar keine bekannte undvertrauenswürdige Quelle für Informationen rund um Krankenhäuser.Nicht einmal jeder zweite Bundesbürger hat überhaupt schon vonKrankenhaus-Suchportalen gehört, auf denen Patienten die Möglichkeithaben, die Krankenhäuser gezielt miteinander zu vergleichen. Daherist auch die Nutzungsrate niedrig: Nur 28 Prozent der Deutschen sindbereits auf einem derartigen Portal gewesen. Ein Grund für dieZurückhaltung könnte die Glaubwürdigkeit von Beiträgen im Internetsein: 81 Prozent der Befragten schätzen die Informationen aufderartigen Portalen als nicht sehr vertrauenswürdig ein. Selbst unterden Nutzern trauen nur 26 Prozent den erhaltenen Aussagen komplett,die Nicht-Nutzer erachten sie zu 99 Prozent als kaum oder gar nichtvertrauenswürdig."Bewertungsportale bieten nur auf den ersten Blick eine echteOrientierung. Die Wahrheit ist: Sie sind extrem anfällig fürunsachliche Kritik und Manipulationen, und die meist nur wenigenBewertungen pro Klinik zeichnen angesichts der großen Patientenzahlendefinitiv kein realistisches Bild der Wirklichkeit", sagt Prof.Christoph U. Herborn, Medizinischer Direktor bei Asklepios. "Das istden Internetnutzern auch klar und entsprechend kritisch betrachtensie den Nutzwert dieser Portale", so Prof. Herborn weiter. Ähnlichkritisch werden auch andere online verfügbare Inhalte gesehen: Mitnur 31 Prozent genießen Gesundheitsportale und Foren das geringsteAnsehen aller möglichen Quellen. Eigenen Informationen der Klinikenzum Beispiel auf der Homepage oder in den sozialen Medien trauen 44Prozent der Befragten.Vertrauen in den Halbgott in WeißDie bevorzugten Quellen für glaubwürdige Informationen rund umKrankenhäuser bleiben in der Offline-Welt: 89 Prozent vertrauen ihremFach- oder Hausarzt, 68 Prozent Freunden und Familie. Daher haben amEnde auch bei denjenigen, die in den vergangenen fünf Jahren einenKrankenhausaufenthalt hatten, Ärzte den entscheidenden Hinweisgegeben. 35 Prozent sind der Empfehlung ihres Facharztes gefolgt. 26Prozent haben der Aussage des Hausarztes entsprochen. Doch auch derHalbgott in Weiß ist in den Augen der Deutschen nicht unfehlbar. Dennimmerhin jeder Zehnte hat sich bei der Wahl eines Krankenhauses schoneinmal gegen die ausdrückliche Empfehlung des Haus- oder Facharztesentschieden. Über die StudieFür die Studie "Kriterien bei der Klinikwahl" der AsklepiosKliniken GmbH wurden 1.000 Bundesbürger ab 18 Jahren im Juli undAugust 2018 repräsentativ befragt. Zusätzlich wurden 200 Bewohner ausder Metropolregion Hamburg (Stadt Hamburg, Landkreise: Harburg,Stade, Lüneburg, Herzogtum Lauenburg, Stormarn, Pinneberg undSegeberg) einbezogen. Die Befragung führte dasMarktforschungsinstitut Toluna online durch. Dazu zählen Akutkrankenhäuser allerVersorgungsstufen, Fachkliniken, psychiatrische und forensischeEinrichtungen, Rehakliniken, Pflegeheime und MedizinischeVersorgungszentren. Im vergangenen Geschäftsjahr 2017 wurden 2,3 Mio.Patienten in Einrichtungen des Asklepios Konzerns behandelt. DasUnternehmen beschäftigt rund 47.000 Mitarbeiter.Pressekontakt:Asklepios KlinikenKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888Pflegebotschafter-Blog: wir-sind-pflege.blogBesuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenOriginal-Content von: Asklepios Kliniken, übermittelt durch news aktuell