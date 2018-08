Klinikaufenthalt: So wird man schneller gesund (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Anmoderationsvorschlag: Kommt man ins Krankenhaus braucht man gutePflege und gute Medizin, um wieder gesund zu werden. Das war bisherdie landläufige Meinung. Mittlerweile hat man aber herausgefunden,dass es viele bisher unterschätzte Faktoren gibt, die zur schnellerenGenesung beitragen. Max Zimmermann berichtet:Sprecher: Seit Längerem beschäftigt sich die Forschung mit demKlinikaufenthalt von Patienten und welche äußeren Einflüsse dieHeilung der Kranken vorantreiben, berichtet das Apothekenmagazin"Senioren Ratgeber". Chefredakteurin Claudia Röttger erklärt uns, waszum Beispiel eine gute Kommunikation zwischen Arzt und Patientbewirkt:O-Ton Claudia Röttger: 21 SekundenEs gibt verschiedene Studien dazu. Ein gutes, informativesGespräch zwischen dem Arzt und dem Patienten verkürzt denKlinikaufenthalt, und es wirkt sich auch noch positiv auf denBlutdruck des Kranken aus. Es ist ebenfalls wichtig, dass der Patientzuversichtlich und optimistisch nach vorne schaut, denn dann geht esihm nach dem Eingriff schneller wieder besser.Sprecher: Es gibt noch mehr Dinge, denen wir bisher keineAufmerksamkeit geschenkt haben. Warum ist zum Beispiel der Ausblickaus einem Krankenzimmer wichtig, um wieder gesund zu werden?O-Ton Claudia Röttger: 23 SekundenTatsächlich haben US-Forscher herausgefunden, dass Patienten nachder OP weniger Schmerzmittel brauchen und schneller wieder nach Hausekönnen, wenn sie einen freien Blick ins Grüne haben und nicht aufeine Hauswand schauen müssen. Überraschend finde ich auch dasErgebnis einer Studie, dass gerade ältere Menschen kein Einzelzimmerbevorzugen, sondern ein Zwei- oder Dreibettzimmer, damit man sich mitdem Bettnachbar unterhalten kann.Sprecher: Was haben die alltäglichen Geräusche in der Klinik, mitder Genesung zu tun?O-Ton Claudia Röttger: 13 SekundenDer hohe Lärmpegel in Kliniken ist für viele Kranke störend, darumsind Ohrstöpsel eine gute Idee, um die Geräuschkulisse ein bisschenzu dämmen. Hört man obendrein seine Lieblingsmusik, geht es nach derOP wieder schneller bergauf.Abmoderationsvorschlag: Vermeintliche Kleinigkeiten erzielen alsoeine große Wirkung und die sollten wir beim nächsten Klinikaufenthaltdann unbedingt beherzigen, empfiehlt der Senioren Ratgeber.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber, übermittelt durch news aktuell