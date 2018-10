Klinik Bayreuth unter Verdacht

Hamburg (ots) - In Bayreuth werfen zwei hochqualifizierteNeurologen ihrem Krankenhaus vor, Patienten zu gefährden. Sie wurdengefeuert, das Klinikum bestreitet alle Vorwürfe. Seit einem halbenJahr beschäftigt der "Neurologenstreit" die beschauliche Wagnerstadt.In monatelanger Recherchearbeit gelang es einem stern-Reporter, dieHintergründe der Affäre auszuleuchten. Die Ergebnisse der Recherchesind in der aktuellen Ausgabe des Magazins zu lesen, die an diesemDonnerstag erscheint.Eine Schlüsselrolle in der Argumentation der geschassten ÄrzteSilvia Vieker und Jörg Schmitt spielt der plötzliche Tod der19-jährigen Victoria H., die seit vielen Jahren am Klinikum wegenEpilepsie in Behandlung war. Sie rekonstruierten den Fall anhand derKrankenakte und warfen der Klinik ein Mitverschulden vor. IhrProblem: Die engsten Angehörigen wollten mit der Sache abschließenund verweigerten den beiden Ärzten das Gespräch, so konnten dieseletzte offene Fragen nicht abschließend klären.Jetzt aber bricht die Mutter von Victoria H. erstmals ihrSchweigen. "Wir fühlten uns oft vom Klinikum alleingelassen", sagtsie. Im Jahr vor ihrem Tod habe Victoria H. immer wiederanfallsartige Zustände mit Schwindel, Kopfschmerzen und Übelkeitgehabt. "Ich saß auf dem Boden, habe ihr den Kopf gehalten und in derKlinik angerufen, der Arzt sagte immer nur, eine stationäre Aufnahmesei nicht nötig." Sie sei bei der Polizei gewesen, habe das Klinikumanzeigen wollen, ein Polizist aber habe gesagt: "Überlegen Sie sichdas gut. Ihre Tochter müsste für die nötigen Untersuchungen exhumiertwerden." Das Klinikum nimmt zu den Vorwürfen der Mutter mit Hinweisauf die ärztliche Schweigepflicht keine Stellung, beruft sich aberauf ein Gutachten. Der Fall sei geprüft worden, das Klinikum treffekeine Schuld. Es wird streng unter Verschluss gehalten. Weder derÄrztliche Direktor noch der Betriebsrat kennen es. Aufsichtsrats- undZweckverbandsmitglieder durften es in einem Konferenzraum einsehen,Handyfotos waren verboten. "Das ist kein Gutachten", sagt einInsider, der namentlich nicht genannt werden möchte, weil alle zumStillschweigen verpflichtet sind. "Die Vorwürfe wurden nurstichprobenartig geprüft, es wurden keine Patientenakten eingesehenoder Einzelgespräche mit Mitarbeitern geführt. Einige Mängel wurdenin vorsichtigen Worten bestätigt. Am Ende gab esVerbesserungsvorschläge."Auch die Mutter von Victoria H. weiß nichts von einem Gutachten."Ich und Victorias Verlobter jedenfalls wurden nie befragt." Wegender fehlenden Angehörigenanhörung im Rahmen eines so wichtigenGutachtens könnte das Klinikum Bayreuth jetzt unter Druck geraten.Kritiker bekommen Aufwind, die es als eine"Gefälligkeits-Stellungnahme" bezeichnen. Das Klinikum widersprichtenergisch, Fakt jedoch ist: Es stammt von der Partner-UniklinikErlangen, die schon bald in Kooperation mit dem Klinikum Bayreutheinen "Medizincampus" in der Wagnerstadt gründen will. JährlicheFördergelder in Höhe von 36 Millionen Euro stehen auf dem Spiel,weitere 44 Millionen sollen in neue Lehr- und Forschungsgebäudefließen.Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Telefon 040 - 3703 2468Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell