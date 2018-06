Klingelnberg legt Ausgabepreis bei 53 Fr./Aktie am oberen Ende der Spanne fest

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Zürich (awp) - Der Maschinenbauer Klingelnberg hat den Ausgabepreis für seinen Börsengang am Mittwoch auf 53 Franken je Anteilsschein festgelegt. Damit kommt er am oberen Ende der Preisspanne von 45-54 Franken zu liegen, wie das Unternehmen am Tag der Erstnotierung mitteilt.

Der Angebotspreis impliziert eine Marktkapitalisierung von etwa 470 Millionen Franken, heisst es in der Mitteilung weiter. Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten